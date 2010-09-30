Україна пропонує Польщі створити транзитний коридор до Азії

Український уряд вважає одним із найпріоритетніших завдань у співпраці з Польщею створення автомобільного транзитного коридору з Євросоюзу до Середньої Азії.

Про це сказав журналістам у середу у Варшаві віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНИКОВ, відповідаючи на запитання УНІАН.

Він зазначив, що створення такого коридору можливе лише при тісній співпраці української влади як з владою Польщі, так і Росії.

Б.КОЛЕСНИКОВ сказав, що цей проект вписується в підготовку до чемпіонату Євро-2012, який спільно з Польщею проводить Україна, зазначивши, що навесні цього року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив завдання зробити можливим проїзд від західного до східного кордону України за 13-14 годин.

Віце-прем`єр підкреслив, що будівництво й реконструкція доріг через Польщу, Україну до Росії (на Ростов) і далі на Південний Кавказ та Середню Азію створить конкурентноздатний транспортний коридор.

«Україна після будівництва доріг може легко пропускати до 1 млн. вантажних автомобілів на рік. Це 500 млн. євро доходу», - сказав він, зазначивши, що можливості розвитку залізничних вантажних перевезень через Україну вже вичерпані.

Б.КОЛЕСНИКОВ додав, що традиційно важливим аспектом двосторонньої співпраці є енергетична сфера. За його словами, польську владу в першу чергу цікавить співпраця з Україною в рамках Енергетичної хартії.

Окрім цього, Польща може поділитися з Україною досвідом розвитку сільського господарства та туризму. «Тут польські колеги мають значний досвід», - сказав віце-прем`єр.

Він також запевнив, що українська влада відшкодує ПДВ польським підприємствам, які працюють в Україні, й додав, що польський бізнес зацікавлений у подальших інвестиціях в українську економіку.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня у Варшаві почалося дводенне четверте засідання міжурядової комісії з економічного співробітництва Польщі та України під головуванням віце-прем`єрів Бориса КОЛЕСНИКОВА і Вальдемара ПАВЛЯКА.