Добкін запевнив, що виготовлення бюлетенів у Харкові відбувається згідно з законом

Харків. 26 жовтня. УНІАН. Підготовка та друк бюлетенів у Харківській області відбувилася й відбуваються згідно з чинним законодавством.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сказав губернатор Михайло ДОБКІН, коментуючи заяви про те, що у Харкові виявлено факти друкування неврахованих бюлетенів для голосування на виборах місцевих рад.

За його словами, заяви деяких політичних сил про те, що в Харкові друкуються фальшиві бюлетені - не що інше, як спроба привернути до себе увагу виборців хоча б за допомогою скандалу.

«Мені дуже неприємно, що люди, ще недавно наділені владою, намагаються застосувати такі заборонені прийоми, щоб в черговий раз звернути на себе увагу. Можу сказати абсолютно відповідально, спираючись на висновок правоохоронних органів, що підготовка та друк бюлетенів відбувалися і відбуваються суворо у відповідності з чинним законодавством за раніше укладеними договорами, які укладалися на підставі рішень територіальних виборчих комісій», - сказав М.ДОБКІН.

«В черговий раз, - додав він, - команда крикунів, яка заявляє то про переслідування, то про прослуховування, то про побиття, тепер ось про друкування фальшивих бюлетенів, зазнала невдачі у своїх спробах ввести суспільство в оману».

Губернатор запевнив, що «вибори пройдуть чесно і відкрито», зазначивши: «яка буде воля виборців, такий результат і буде відображений в кінцевих протоколах».

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 23 жовтня, народні депутати від БЮТ Володимир ФІЛЕНКО та Олександр ЛОГВИНЕНКО викликали слідчо-оперативну групу до харківського видавництва «Фоліо-плюс», де було виявлено друкування неврахованих бюлетенів для голосування на виборах місцевих рад у Харківській області.

Директор типографії Дмитро БАЛАН повідомив народним депутатам, що видавництво «Фоліо-плюс» уклало договір на оренду друкарського устаткування з іншим підприємством – «Майдан», яке й займається друкуванням бюлетенів до виборів. Водночас, надати документи, які б підтверджували правомочність «Майдану» і «Фоліо-плюс» друкувати документи суворої звітності до виборів, Д.БАЛАН не зміг через їх відсутність у друкарні.

Того ж дня О.РУСАНОВ заявив про намагання представників ВО «Батьківщина» зірвати засідання Харківської обласної виборчої комісії.

Як заявив після дослідчої перевірки правоохоронцями видавництва «Фоліо-плюс» В.ФІЛЕНКО, на складах видавництва було виявлено 12 тисяч 700 неврахованих бюлетенів.

У свою чергу прес-служба Харківської обласної організації Партії регіонів звинуватила представників ВО «Батьківщина» зірвати виборчий процес на Харківщині.

Прокуратура Харкова, здійснивши перевірку, не виявила підстав для порушення кримінальної справи у зв’язку із заявами про факт виявлення у місцевій друкарні «Фоліо-плюс» неврахованих виборчих бюлетенів.