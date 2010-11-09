Україні обіцяють незвично теплу погоду впродовж усього листопада

Харків. 9 листопада. УНІАН. Надзвичайно теплий і сухий листопад, що є незвичним для України, став, швидше, нормою, аніж аномалією. І протримається така погода до кінця місяця.

Про це у коментарі ЗІКу 8 листопада розповів начальник Українського гідрометеорологічного центру Микола КУЛЬБІДА.

«Це було б аномалією, якщо порівнювати нинішній температурний режим з тим, який був 30 років тому. Тоді це, дійсно, аномалія. Але якщо проаналізувати температурний режим за останні 30 років, то, звичайно, це вже не така аномалія, а ближче до норми, хоча все одно вище від середніх показників за цей період», – зазначив М.КУЛЬБІДА.

Експерт пояснює, чим спровоковане таке підвищення температури: «Розвиток атмосферних процесів з урахуванням глобальних змін клімату. Адже глобальне потепління ніхто не скасовував і, якщо воно є, воно виражається таким чином».

Попри це, за словами керівника Українського гідрометеорологічного центру, постійно така висока температура не втримається. «Практично, до кінця місяця вона утримається з деякими коливаннями, але зима все одно прийде. Ймовірніше за все, початок зими буде в перших числах грудня», – спрогнозував М.КУЛЬБІДА

Зима ж, за словами М.КУЛЬБІДИ, виходячи з тенденцій останніх років, повинна бути нестійкою, з підвищеним температурним режимом, з достатньо великою кількістю небезпечних явищ – налипання мокрого снігу, штормові вітри, ожеледь, снігопад. «Так що, все буде», – наголошує М.КУЛЬБІДА.