Прибічники Авакова вимагають від Януковича проведення перевиборів мера Харкова

Харків. 9 листопада. УНІАН. Учасники акції протесту у Харкові вимагають проведення перевиборів Харківського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення учасники акції ухвалили на ім’я Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Оргкомітет акції підкреслює, що оголошення результатів виборів є передчасним і незаконним, оскільки «вибори відбулися з безпрецедентною кількістю порушень».

Учасники акції акцентували на некваліфікованій роботі виборчкомів, на великій кількості технічних і процедурних порушень у ході виборів.

Вони наголошують, що за всіма фактами порушень були складені понад 300 скарг, які тервиборчком або не розглянув, або щодо яких не ухвалив рішення.

«Результати виборів 31 жовтня були викривлені і не відповідають реальному голосуванню. Ми бачимо гостру необхідність Вашого особистого втручання в ситуацію довкола виборів у Харкові з метою упередження фальсифікацій волевиявлення. Ми вимагаємо як мінімум перерахування голосів, але найоптимальнішим варіантом було б проведення повторних виборів у Харкові», - йдеться в ухваленому зверненні до В.ЯНУКОВИЧА.

Під зверненням учасники акції збирають підписи, після чого направлять до Адміністрації Президента.

Кількість учасників акції перевищує 3 тисячі осіб.