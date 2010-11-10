Харків. 10 листопада. УНІАН. Кандидат на посаду Харківського міського голови від ВО «Батьківщина» Арсен АВАКОВ відвідав наметове містечко перед будівлею облдержадміністрації на площі Свободи в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, він поспілкувався із перехожими та жителями наметового табору.

А.АВАКОВ висловив підтримку учасникам акції та наголосив, що й надалі продовжить відстоювати «вибір харків’ян».

«Боротьба ще не завершена», - підкреслив А.АВАКОВ.

Разом з тим він зазначив, що не звертатиметься до Європейського суду для вирішення питання перевиборів мера Харкова.

«Європейський суд не розглядає питання, пов’язані із місцевими виборами, але розглядає справи, пов’язані із порушенням прав людини. Якщо людина заявить, що її права порушені, то буде розглядатися, але це не впливає на процес. Тому всі справи будуть вирішуватися в Україні», - сказав А.АВАКОВ.

Тим часом кількість наметів на площі Свободи збільшилася до 11. Містечко огороджено символічною стрічкою та дерев’яними триногами.

За словами координатора громадської організації «Зелений фронт» Андрія ІЛЬГОВА, у містечку ночуватиме близько 30 осіб.

Тут також своїми силами організована самооборона.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 9 листопада, у Харкові розпочалася безстрокова акція протесту проти визнання результатів виборів Харківського міського голови.

Сьогодні зранку на площі Свободи з’явилися перші намети.

Згідно з оприлюдненим протоколом, перемогу на виборах мера Харкова здобув кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС, за якого проголосували 130 тис. 352 виборців. Кандидат від опозиційної партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрав 127 тис. 608 голосів.

А.АВАКОВ заявив про фальсифікації та наголосив, що готовий боротися за голоси, віддані за нього на виборах мера Харкова.