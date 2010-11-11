Суд відхилив 3 позови «Зеленої планети» щодо виборів до Харківської міськради

Харків. 11 листопада. УНІАН. Харківський окружний адміністративний суд відхилив 3 позови представників «Зеленої планети» з вимогою визнати недійсним підсумковий протокол із виборів до Харківської міської ради за багатомандатними виборчими округами.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив харківський правозахисник, кандидат у депутати Харківської міської ради від політичної партії «Зелена планета» Євген СОЛОВЙОВ.

За його словами, вчора суд відмовив у задоволенні його позовних вимог, аргументуючи своє рішення «відсутністю правових підстав для порівняння протоколів» виборів за багатомандатними виборчими округами до Харківської обласної та міської рад, у яких відрізняється кількість виборців.

«Суд без посилання на будь-яку статтю законодавства вважає, що все було правильно пораховано на підставі протоколів дільничних комісій. При цьому я вимагав інформацію з дільничних комісій, а суд відмовився її затребувати. Суд не знаходить правових підстав для порівняння протоколів, він не бажає цього бачити», - наголосив Є.СОЛОВЙОВ.

Є.СОЛОВЙОВ зазначив, що два подібні позови представників «Зеленої планети» також були відхилені з аналогічним формулюванням.

Як передавав УНІАН, Є.СОЛОВЙОВ подавав позов до Харківського окружного адміністративного суду з вимогою визнати недійсним підсумковий протокол із виборів до Харківської міської ради за багатомандатними виборчими округами.

Він, зокрема, підкреслював, що кількість зареєстрованих виборців на виборах мера Харкова, виборах до Харківської міськради за багатомандатними виборчими округами і виборах до Харківської облради по місту Харкову відрізняється майже на 20 тисяч виборців, «хоча вона має бути однаковою». Є.СОЛОВЙОВ наголосив, що це було вагомим порушенням і значною мірою вплинуло на встановлення результатів виборів.

Крім цього, за словами координатора громадської організації «Зелений фронт» Ігоря РОССОХИ, до суду було подано ще 2 позови представників партії «Зелена планета» з аналогічними позовними вимогами.