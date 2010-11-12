Євро-2012: наступного року в Україні відремонтують 6 автодоріг

Харків. 12 листопада. УНІАН. У ромках підготовки України до Євро-2012 протягом 2011 року будуть відремонтовані та здані в експлуатацію 6 автомобільних доріг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на відкритті харківської окружної дороги заявив перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

«Я гадаю, що до кінця 2011 року ми закінчимо дороги Київ – Дніпропетровськ, Київ – Харків, Київ – Донецьк, Київ – Житомир, Житомир – Рівне, Донецьк – Ростов. У нас цілий ряд доріг, які ми зараз готуємо у підготовці до Євро-2012. Ми маємо до кінця наступного року їх закінчити, і ми це зробимо», - сказав А.КЛЮЄВ.

Говорячи про можливі проблеми з фінансуванням будівництва цих об’єктів, А.КЛЮЄВ запевнив, що проблеми виділення коштів будуть вирішені.