У Харкові зібрали 12 тис. підписів під вимогою проведення перевиборів мера

Харків. 15 листопада. УНІАН. Жителі наметового містечка в Харкові сьогодні відправлять Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ листа з вимогою проведення перевиборів мера Харкова.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив житель наметового містечка Іван ВАРЧЕНКО.

За його словами, на сьогодні під листом із вимогою проведення перевиборів мера Харкова вже підписалося більше 12 тис. харків’ян.

І.ВАРЧЕНКО зазначив, що після підведення підсумків збирання підписів жителі наметового містечка об 11.00 відправлять поштою на адресу Секретаріату Президента листа.

І.ВАРЧЕНКО підкреслив, що жителі наметового містечка очікують від В.ЯНУКОВИЧА належної реакції «в межах своїх конституційних обов’язків» для «забезпечення права громадян на чесний вибір».

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада у Харкові розпочалася безстрокова акція протесту проти визнання результатів виборів Харківського міського голови. 10 листопада зранку на площі Свободи з’явилися перші 6 наметів.

Згідно з оприлюдненим протоколом, перемогу на виборах мера Харкова здобув кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС, за якого проголосували 130 тис. 352 виборців. Кандидат від опозиційної партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрав 127 тис. 608 голосів.

А.АВАКОВ заявив про фальсифікації та наголосив, що готовий боротися за голоси, віддані за нього на виборах мера Харкова.

12 листопада до акції протесту проти визнання виборів мера Харкова приєдналися представники афганських громадських організацій, козаки та робітники одного з харківських підприємств.