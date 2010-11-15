У Харкові за хабарництво затримана суддя районного суду

Харків. 15 листопада. УНІАН. Службою безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою України припинено протиправну діяльність судді одного з районних судів Харкова, яка при розгляді справ систематично вимагала від учасників судочинства матеріальну винагороду за прийняття рішень на їхню користь.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління Служби безпеки України в Харківській області, на початку листопада правоохоронці виявили та вилучили у судді в її службовому кабінеті гроші в сумі 2 тис. дол., які були отримані нею як хабар.

За матеріалами УСБУ, Генеральною прокуратурою України стосовно судді районного суду порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.