У Харкові оголосили голодування 2 активістів наметового містечка

Харків. 15 листопада. УНІАН. Двоє активістів із наметового містечка в Харкові оголосили голодування.

Як повідомила кореспонденту УНІАН активіст наметового містечка Іван ВАРЧЕНКО чоловік і жінка, котрі оголосили голодування, зробили це з власної ініціативи.

«Оголошення голодування – це особиста емоційна позиція цих людей», - підкреслив він.

Як пояснила кореспонденту УНІАН голодувальниця, 68-річна пенсіонерка Моріка ЛЯШЕНКО, такими діями вона намагатиметься вселити харків’янам віру в перемогу.

«Цим я буду утверджувати свою віру та віру людей у перемогу», - пояснила свій учинок М.ЛЯШЕНКО.

М.ЛЯШЕНКО підкреслила, що вона вимагає перерахунку голосів або проведення перевиборів мера Харкова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні погоджувальна рада Харківської міської ради рекомендувала згорнути наметове містечко у зв’язку з необхідністю підготовки площі Свободи на святкування Нового року. У свою чергу жителі наметового містечка ухвалили колегіальне рішення продовжувати акцію протесту. На сьогодні в наметовому містечку розташовані 27 наметів.