У Харкові «Батьківщина» представила програму опозиційних фракцій

Харків. 17 листопада. УНІАН. Сьогодні у Харкові відбувся мітинг, організований партією «Батькіщина», на якому пролунали вимоги перевиборів харківського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу, який був присвячений презентації програм опозиційних фракцій (партія «Батьківщина») в обласні та міській радах, за даними організаторів, взяло участь понад 3 тисячі харків’ян.

Учасники акції, що проходила в центрі міста на майдані Свободи, тримали в руках національні стяги, прапори «Батьківщини», партії «Реформи і Порядок», Народного руху України, а також козацьких та підприємницьких організацій. Активісти також розгорнули транспаранти зі словами: «Переголосування - це чесно!», «Якщо ти цінуєш правду - ти тут потрібен!», «Харкову - чесну і моральну владу!».

На мітингу виступив голова Харківської обласної організації «Батьківщини», кандидат у мери Харкова Арсен АВАКОВ, який назвав імена всіх членів опозиційних фракцій у міській та обласній радах нового скликання (13 і 16 відповідно).

А.АВАКОВ дав свою оцінку місцевим виборам і заявив, що домогтися перерахунку голосів на виборах мера Харкова йому не дозволила «корумпована судова система».

У своїх виступах представники «Батьківщини» зазначили зокрема, що одним із завдань вони вважають опонування владі і захист інтересів харків’ян. Опозиція збирається «змусити владу» забезпечити такі умови, заявили оратори, щоб кожен слобожанець міг не лише «жити і працювати», а й отримувати «гідний заробіток за свою роботу».

На мітингу виступили також підприємці, зокрема таксисти, які провадять боротьбу проти ухвалення в Україні Податкового кодексу. Оратори висловили підтримку опозиції і заявили, що відчувають схожість гасел і спільне розуміння проблем.