«Майдан» у Харкові не згортається – активісти

Харків. 17 листопада. УНІАН. Активісти наметового містечка у Харкові спростовують інформацію про його можливе згортання сьогодні, як про це передали деякі харківські ЗМІ.

Як повідомив кореспонденту УНІАН активіст наметового містечка Іван ВАРЧЕНКО, «табір не планується закривати».

«Навпаки, - додав він, - ми очікуємо, що у відповідь на звернення до Віктора ЯНУКОВИЧА 15 тисяч харків’ян, Президент України відреагує на нечесні вибори мера Харкова і прохання розсудити нас».

І.ВАРЧЕНКО повідомив, що сьогодні на майдані Свободи, де розташувався табір протестувальників, встановлено вже 29 наметів.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада у Харкові розпочалася безстрокова акція протесту проти визнання результатів виборів Харківського міського голови. 10 листопада зранку на площі Свободи з’явилися перші 6 наметів.

Згідно з оприлюдненим протоколом Харківської міської виборчої комісії, перемогу на виборах мера Харкова здобув кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС, за якого проголосували 130 тис. 352 виборців (30,09% голосів). Кандидат від опозиційної партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрав 127 тис. 608 голосів (29,46%).

12 листопада до акції протесту проти визнання виборів мера Харкова приєдналися представники афганських громадських організацій, козаки та робітники одного з харківських підприємств.