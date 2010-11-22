Харківщина отримала нагороду за участь у виставці «Петерфуд»

Харків. 22 листопада. УНІАН. Харківська область отримала диплом за участь у Міжнародній виставці «Петерфуд», яка з 15 по 17 листопада проходила у Санкт-Петербурзі в рамках Петербурзького продовольчого форуму.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, Харківську область на виставці представляли понад 20 підприємств харчової та переробної промисловості, які провели в ході заходу презентацію своєї продукції.

В експозиції регіону були представлені м`ясна, борошномельно-круп`яна, спиртова, молочна, кондитерська, консервна, плодово-овочева промисловість.

За участь у виставці і сприяння виробництву та просуванню на російському споживчому ринку якісних продуктів харчування Харківська область нагороджена дипломом.