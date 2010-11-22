В ДТП на Харківщині постраждало семеро осіб

Харків. 22 листопада. УНІАН. У результаті зіткнення автомобілів «ВАЗ-21112» та «Ніссан Прем’єра» на автошляху «Харків – Щербаківка» у Дергачівському районі на Харківщині постраждало семеро осіб.

Як повідомляє сайт Управління ДАІ ГУМУС України в Харківській області, усі постраждалі, в тому числі 9-річна дитина, були госпіталізовані до лікарні невідкладної допомоги Харкова з травмами різного ступеня тяжкості.