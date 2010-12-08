У Харкові відкриється 20 пунктів реєстрації на тестування

Харків. 8 грудня. УНІАН. У Харкові відкриється 20 пунктів реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор Харківського регіонального Центру оцінювання якості освіти Олександр СИДОРЕНКО.

«Якщо комусь буде потрібна допомога, ми по Харкову будемо мати таку саму мережу пунктів реєстрації, яка було минулого року, тобто близько двадцяти», - сказав О.СИДОРЕНКО.

За його словами, пункти реєстрації на ЗНО також відкриються на базі вищих навчальних закладів у містах Красноград, Куп’янськ, Лозова та Ізюм.

При цьому О.СИДОРЕНКО висловив сподівання, що основна маса абітурієнтів зареєструється на тестування на сайті УЦОЯО, де з 1 січня буде розміщена спеціальна комп’ютерна програма.

О.СИДОРЕНКО підкреслив, що в 80% шкіл Харківської, Сумської та Чернігівської областей, на території яких працює Харківський регіональний ЦОЯО, проведені спеціальні уроки, на яких 11-класникам роз’янений спосіб реєстрації на ЗНО через Інтернет.

Як повідомляв УНІАН, зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які вирішили стати студентами вишів, відбудеться з 2 до 24 червня. Під час зовнішнього оцінювання абітурієнти матимуть змогу складати тести з української мови та літератури (обов’язково), математики, історії України, фізики, хімії, географії, біології, англійської, німецької, французької, іспанської мов. Уперше у 2011 році абітурієнти отримають можливість скласти тест із російської мови.

Тести з математики, історії України, фізики, хімії, географії, біології за бажанням абітурієнтів будуть перекладені російською, угорською, молдавською, польською, румунською та кримськотатарською мовами.

До 5 липня учасники ЗНО отримають свої результати.

Харківський регіональний Центр оцінювання якості освіти працює на території Харківської, Сумської та Чернігівської областей.