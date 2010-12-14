У Харкові пройшла акція протесту проти тортур у міліції

Харків. 14 грудня. УНІАН. Сьогодні у Харкові правозахисники провели акцію протесту проти тортур у міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, акція протесту, яка пройшла у форму пікетування приміщення Головного управління МВС України в Харківській області на вулиці Раднаркомівській, була організована Харківською правозахисною групою (ХПЗ).

Учасники акції тримали в руках плакати з написами «Катуванням – ні», «Катів – до суду» і висловлювали протест проти катувань у Київському райвідділі Харкова затриманого Якова СТРОГАНА.

Правозахисники вимагали також порушити кримінальну справу стосовно причетних до тортур громадянина представників міліції.

Водночас, на сайті прес-служби обласної міліції розміщено повідомлення, у якому заперечується факт застосування фізичної сили правоохоронцями Харкова.

Фото ІА «МОСТ-Харьков»