У Харкові пройшла акція протесту проти тортур у міліції

16:19, 14 грудня 2010
Харьків
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Міліція заперечує факти катувань

Харків. 14 грудня. УНІАН.  Сьогодні у Харкові правозахисники провели акцію протесту проти тортур у міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, акція протесту, яка пройшла у форму пікетування приміщення Головного управління МВС України в Харківській області на вулиці Раднаркомівській, була організована Харківською правозахисною групою (ХПЗ).

Учасники акції тримали в руках плакати з написами «Катуванням – ні», «Катів – до суду» і висловлювали протест проти катувань у Київському райвідділі Харкова затриманого Якова СТРОГАНА.

Правозахисники вимагали також порушити кримінальну справу стосовно причетних до тортур громадянина представників міліції.

Водночас, на сайті прес-служби обласної міліції розміщено повідомлення, у якому заперечується факт застосування фізичної сили правоохоронцями Харкова.

Фото ІА «МОСТ-Харьков»

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