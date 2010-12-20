Колектив Міськелктротрансу вимагає негайної виплати зарплат

Харків. 20 грудня. УНІАН. Працівники страйкуючого комунального підприємства «Міськелктротранс» вимагають негайної і повної виплати зарплат.

Як передає кореспондент УНІАН, свої вимоги працівники підприємства висунули на мітингу, який пройшов уранці біля тролейбусного депо №2.

У мітингу, який відбувся в рамках загального попереджувального страйку колективу «Міськелектротрансу», розпочатого сьогодні, взяли участь близько 300 працівників підприємства.

Одна з головних вимог, яка лунала на мітингу, - «негайна і повна» виплата зарплати, яку не виплачують із середини літа.

За словами страйкарів, підприємство заборгувало своїм працівникам близько 20 млн. грн.

Загалом колектив висунув 6 вимог: повна виплата зарплати, створення із залученням депутатів міськради комісії для розгляду ситуації на підприємстві, негайне - до повного з’ясування обставин - припинення реорганізації «Міськелектротрансу» в нове підприємство «Харківпас», проведення у кожному депо зборів для перевиборів керівників профспілкових комітетів, негайне припинення демонтажу трамвайних колій і скорочення у Харкові пасажирських маршрутів.

На мітингу було оголошено, що страйк триватиме до середи, 22 грудня, включно.

Звернення з переліком усіх вимог будуть направлені в місцеві і центральні органи влади.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з ранку у Харкові на лінії не вийшов жоден тролейбус і трамвай. Загалом не обслуговують маршрути 358 одиниць електротранспорту - 162 тролейбуси і 196 трамваїв з усіх чотирьох (2 тролейбусних і 2 трамвайних) міських депо. На добу міський електротранспорт перевозить у Харкові близько 600 тисяч пасажирів.