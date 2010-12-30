Тюрін не бачить доцільності у створенні єдиного слідчого органу в державі

17:12, 30 грудня 2010
Харьків
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Має бути конкуренція між силоаиками

Харків. 30 грудня. УНІАН. Прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН не бачить доцільності у створенні єдиного слідчого органу в державі, за що висловлюються деякі фахівці у галузі права.

Як передає кореспондент УНІАН, свою точку зору прокурор області висловив, коментуючи майбутню реформа кримінальної юстиції та місце, яке має відводитися слідству органів прокуратури.

«Було б правильно, якби органи прокуратури розслідували справи стосовно певної категорії суб`єктів - працівників правоохоронних органів, судової влади, депутатів різних рівнів. Доцільно залишити за прокуратурою право витребувати з будь-якого правоохоронного органу кримінальну справу і прийняти його до свого виробництва. Гадаю, що у такому обсязі в масштабах держави це дало б максимально позитивний результат», - сказав Г.ТЮРІН.

«Ті пропозиції, - додав прокурор, - які сьогодні висловлюють деякі науковці в галузі права про створення єдиного слідчого органу, у якому буде закумульовано все слідство і оперативно-розшукову діяльність, не буде так ефективно працювати. Має бути здорова конкуренція між силовими структурами. Тільки вона допоможе українському суспільству позбавитися від багатьох соціальних недуг».

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