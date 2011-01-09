«Металіст» придбав двох аргентинських футболістів (фото)

Харків. 9 січня. УНІАН. Харківський футбольний клуб «Металіст» підписав контракт з двома аргентинськими футболістами Джонатаном КРІСТАЛЬДО і Себастьяном БЛАНКО на загальну суму 14,7 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

За його словами, «сума контракту» з напівзахисником аргентинського клубу «Ланус» Себастьяном БЛАНКО становить «8 мільйонів 700 тисяч євро», а нападник клубу «Велес Сарсфільд» Джонатан КРІСТАЛЬДО обійшовся «Металісту» в «6 мільйонів євро».

Контракт з обома легіонерами підписаний на 5 років. Представлення нових гравців харківського клубу відбулося сьогодні у прес-центрі стадіону «Металіст».

Коментуючи подію, спортивний директор ФК «Металіст» Євген КРАСНІКОВ назвав купівлю аргентинських футболістів «рекордним придбанням», яке, за його словами, є найдорожчим трансфером харківського клубу. Він зазначив, що «Металіст» 3 роки спостерігав за обома аргентинцями і переміг у змаганні за їхнє придбання деякі клуби Європи.

За словами Є.КРАСНІКОВА та генерального директора ФК «Металіст» Сергія ВОЛИКА, Себастьян БЛАНКО і Джонатан КРІСТАЛЬДО є найперспективнішими молодими футболістами Аргентини, і харківський клуб пов’язує з ними великі надії. У «Металісті» Себастьян БЛАНКО гратиме під номером 23, Джонатан КРІСТАЛЬДО – під номером 21.

Промовляючи на прес-конференції, обидва аргентинці висловили задоволення своїм переходом до «Металіста». Джонатан КРІСТАЛЬДО зазначив, що «Металіст» знаходиться в лідерах української першості і, на його думку, «буде битися за чемпіонство». Аргентинці також наголосили, що вони, як частина команди, будуть намагатися всіляко сприяти цьому.