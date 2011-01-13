Україну вилучили з групи «вільних країн»
БЮТ шукає винуватця
Харків. 13 січня. УНІАН. БЮТ заявляє, що Україна зусиллями Президента Віктора ЯНУКОВИЧА опинилися серед 25 країн, які минулого року продемонстрували вражаючий занепад демократії.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.
Зокрема, як констатують в БЮТ, у щорічному рейтингу свободи, що його укладає американська організація Freedom House, Україна випала із групи «вільних країн».
“Відтак, ЯНУКОВИЧ вже вписав своє ім’я в рейтинг ворогів свободи, і ніякі показові та пустопорожні «комісії із зміцнення» знищеної ним демократії не врятують його репутації”, - підкреслюється в повідомленні.
За словами БЮТівців, “ЯНУКОВИЧ вже забезпечив Україні останнє місце серед європейських країн в рейтингу економічних свобод (дослідження Heritage Foundation та Wall Street Journal)”.
Також В.ЯНУКОВИЧ “організував найбільший занепад демократії серед всіх країн Європи у рейтингу демократії країн світу («Democracy Index 2010», Economist Intelligence Unit, за версію видання «Економіст»)”, йдеться в повідомленні.
Крім того, зазначили в БЮТ, “персональна заслуга ЯНУКОВИЧА - падіння України на 42 сходинки в рейтингу свободи слова, що його складають "Репортери без кордонів".
“Об’єктивні міжнародні рейтинги є справедливою та адекватною оцінкою повного провалу політичного, соціального та економічного курсу ЯНУКОВИЧА”, - наголошується в повідомленні.
Що стосується рейтингу «Фрідом хаус», то, на переконання БЮТ, В.ЯНУКОВИЧ “повернув країну на десятиріччя назад, відкинувши нас в групу лише «частково вільних країн», в якій ми перебували до 2004 року”.