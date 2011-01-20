Міліція згадала про людину, яка бачила Климентьєва останньою

Харків. 20 січня. УНІАН. Міліція оголосила у розшук людину, яка була разом із харківським журналістом Василем КЛИМЕНТЬЄВИМ у день його зникнення і може надати значну допомогу в розслідуванні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК.

За його словами, цією особою є громадянин на прізвище КОЗАК. «Це та людина, яка була з ним в останній день і багато чого може пролити на цю справу», - сказав В.ФАРИННИК.

Він зауважив, що досліджено усі неопізнані трупи у Харківській області, «і жоден з них не має відношення до КЛИМЕНТЬЄВА».

Як повідомляв УНІАН, головний редактор газети «Новий стиль» В.КЛИМЕНТЬЄВ зник у серпні 2010 року. Встановлено, що 11 серпня він виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» у невідомому напрямку. Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що у човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон В.КЛИМЕНТЬЕВА, однак міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що знайдений телефон не належить зниклому, його власністю є лише сім-карта.