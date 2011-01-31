Суд покарав жінку, яка викрала скриньку на виборах

Харків. 31 січня. УНІАН. Борівський районний суд виніс вирок жінці за фактом викрадення скриньки з бюлетенями для голосування під час виборів до місцевих рад восени 2010 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, згідно з ухвалою суду, представниця районної організації однієї з партій, яка визнана винною, засуджена до покарання у вигляді штрафу розміром 3400 грн.

У прес-службі повідомили, що 31 жовтня 2010 р. громадянка незаконно заволоділа переносною скринькою для голосування на дому та віднесла скриньку до штабу своєї районної парторганізації. Тут її знайшли члени дільничної виборчої комісії. Жодних пошкоджень на скриньці не було виявлено, цілісність пломб також не було порушено.

Вирок суду набрав чинності, зазначили у прес-службі прокуратури.