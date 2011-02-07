У Харкові обговорили питання культурних обмінів між Україною та Росією

Харків. 7 лютого. УНІАН. У Харкові обговорили питання підвищення ефективності культурних обмінів між Україною та Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Харківської облдержадміністрації.

У ході робочої наради керівництва Харківської області з представниками Генерального консульства Російської Федерації у м. Харкові з питань співробітництва та взаємодії протягом 2010 року та про подальші плани роботи на 2011 рік були обговорені, зокрема, спільні проекти в галузі туризму і спорту.

«Туристичні, культурні та спортивні обміни - це ціла палітра проектів, які зараз набирають обертів в культурних взаєминах наших країн», - сказав у своєму коментарі Генеральний консул Російської Федерації в Харкові Всеволод ФІЛІПП.

«Ми обговорювали, - додав він, - що необхідно зробити для того, щоб спільні культурно-туристичні маршрути привертали увагу більшої кількості представників молоді наших країн».

За словами дипломата, туристичні маршрути будуть здійснюватися не лише місцями бойової слави. «У Харкові дуже багато пам`ятних місць, пов`язаних з діяльністю великих людей в галузі науки, культури і мистецтва. Я гадаю, що напередодні проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року будуть дуже корисні туристичні маршрути, які допоможуть гостям ознайомитися з культурними цінностями наших народів», - зазначив В.ФІЛІПП.