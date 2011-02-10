Харківська міліція викрила підприємців, які незаконно отримали 3-мільйонний кредит

Харків. 10 лютого. УНІАН. Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю в Харківській області викрили директора приватного підприємства та приватного підприємця, які шахрайським способом отримали мільйонні кредити.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, встановлено, що ці підприємці надали до відділення акціонерного товариства неправдиві відомості щодо наявності заставного майна й незаконно отримали кредит на суму понад 2,9 млн. грн.

За словами Л.ВОЛКОВОЇ, слідчими органами обласної міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.190 та ч.2 ст.366 (шахрайство та службове підроблення) Кримінального кодексу України.