Піймано палія магазинів дорогого одягу

Харків. 2 березня. УНІАН. Працівники карного розшуку столичної міліції спільно зі співробітниками СБУ затримали організатора серії підпалів у магазинах, які торгують дорогим одягом, у Києві та ряді інших міст України, зокрема в Харкові.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві, затриманим є мешканець столиці, 1960 року народження, за фахом інженер-електронік.

Наразі встановлено, що він разом із спільниками скоїв низку підпалів у кількох магазинах одягу в Києві, Одесі, Харкові та Львові наприкінці минулого року та початку цього.

Зокрема, встановлено, що затриманий виготовляв радіокеровані пристрої із запалювальною сумішшю, клав їх у кишені одягу, а після скоєння підпалу надсилав власникам магазинів через Інтернет пропозиції щодо необхідності посилити протипожежну безпеку.

За даними міліції, таким чином цей чоловік намагався отримати від власників бутіків гроші. Зокрема, наразі встановлено, що він вимагав у керівництва одного з магазинів за їхню безпеку 50 тис. дол.

Крім того, з’ясовано, що разом з ним працювали щонайменше троє спільників, яких також затримано.

Перед тим, як закласти пристрій, він ретельно вивчав торгівельний заклад. Потім надсилав спільникам інструкцію, де, як і куди вони мають покласти пристрій.

Також він оплачував їм відрядження і винагороду за зроблене.

На даний час встановлюються всі особи, які працювали разом з ним.

За місцем проживання затриманого вилучено речові докази, зокрема, елементи запалювальних сумішей, електронні деталі тощо.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ст. 294 (навмисне пошкодження чужого майна) Кримінального кодексу України.