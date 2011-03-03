Ярославський прикупив ще двох футболістів

Харків. 3 березня. УНІАН. Харківський «Металіст» підписав контракти із захисником молодіжної збірної Словаччини Лукашем ШТЕТІНОЮ та на напівзахисником луцької «Волині» В’ячеславом ШАРПАРОМ.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст».

Суми контрактів не розголошуються.

Л. ШТЕТІНА (зріст 185 см, вага 85 кг, 1991 р.н.) раніше виступав за словацький клуб «Нітра», зіграв по кілька матчів за юніорську (до 19 років) та юніорську (до 21 року) збірні Словаччини. Іноземний легіонер виступатиме у «Металісті» під номером 80. Двадцятитрирічний волинянин В. ШАРПАР (зріст 190 см, вага 78 кг) буде виступати у харківському клубі під номером 87.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2011 р. президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, коментуючи результат виступу «Металіста» в Лізі Європи цього сезону, заявив про формування нового складу харківської команди. За його словами, на сьогодні сформовано практично новий склад команди, вона зміцнюватиметься і про результати можна буде говорити в дещо віддаленій перспективі. «Після міжсезоння «Металіст» грає фактично новим складом. Ми зміцнили команду сильними й перспективними гравцями. І продовжуємо розглядати цікаві кандидатури. По суті, ми будуємо нову команду. Це робота на тривалу перспективу, і її загалом не можна зробити за лічені дні чи тижні», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

На початку січня 2011 р. «Металіст» підписав контракти з двома аргентинськими футболістами Джонатаном КРІСТАЛЬДО і Себастьяном БЛАНКО на загальну суму 14,7 млн. євро.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА