«Нафтогаз» задоволений тим, як Харківщина повертає борги за газ

Харків. 12 березня. УНІАН. Керівництво НАК «Нафтогаз Україна» задоволене роботою Харківської облдержадміністрації у напрямку погашення заборгованості області за спожитий газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час перебування у Харкові сказав голова правління НАК «Нафтогаз Україна» Євген БАКУЛІН.

«Моя думка, керівництво області працює в правильному напрямку. Ті питання, які сьогодні є по області, в тому числі й виробничі, і соціальні, вони, безумовно, керівництво області непокоять», - сказав він.

Є.БАКУЛІН зауважив, що питання заборгованості на сьогодні є дуже серйозним, але й керівництво НАК «Нафтогаз Україна», й місцева влада роблять усе можливе, щоб принаймні зменшити борги.

«Сьогодні ми проговорили всі ці питання. Я гадаю, що найближчим часом результати наших переговорів стануть відчутними, і конкретні зрушення в погашенні заборгованості по Харківській області обов’язково будуть», - сказав Є.БАКУЛІН.

Голова НАК «Нафтогаз Україна» зауважив, що кадрові питання – це прерогатива місцевої влади, але наголосив, що на сьогодні сумарна заборгованість Харківщини за газ перевищує 330 млн. грн., із яких близько 190 млн. грн. – борг за нинішній опалювальний сезон.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив першому віце-прем`єр-міністру Андрію КЛЮЄВУ і віце-прем`єр-міністру Віктору ТИХОНОВУ підготувати список керівників підприємств, винних у зростанні боргів за газ, для ухвалення відповідний кадрових рішень.

Прем`єр підкреслив, що незважаючи на те, що рівень оплати населення за природний газ становить близько 90%, із початку року заборгованість за спожитий природний газ НАК «Нафтогазу» перевищила 3 млрд. грн. Загальна заборгованість за газ у опалювальний період 2010-2011 років досягла майже 11 млрд. грн.

М.Азаров повідомив, що нижче середнього розрахунки за газ за опалювальний сезон у Закарпатській, Донецькій, Луганській та Кіровоградській областях. Найбільший абсолютний обсяг заборгованості мають підприємства Дніпропетровської області – майже 2 млрд., Донецької – близько 2 млрд., Харківської – 1,5 млрд., Луганської областей – 704 млн. грн.