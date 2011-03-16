На Харківщині виявлено 93 нелегальних мігрантів

Харків. 16 березня. УНІАН. На Харківщині правоохоронці виявили 93 нелегальних мігрантів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у Харківській області, «нелегали» були виявлені в ході відпрацювання навчальних закладів.

90 осіб, у тому числі три колишні студенти, видворені за межі України.

За порушення правил перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства до адміністративної відповідальності притягнуто 650 осіб, у тому числі 420 іноземців. Скорочено термін перебування 29 іноземним громадянам, які сьогодні не мають підстав для подальшого перебування в України.

Під час відпрацювання навчальних закладів оперативні групи правоохоронців перевірили всі 36 навчальних закладів, які мають Ліцензію Міністерства освіти і науки на навчання іноземних студентів. Крім цього, були перевірені 46 гуртожитків, де проживають іноземні студенти, 77 інших місць концентрації іноземних громадян та 323 приватні адреси. В цілому, за даними Управління громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб облуправління міліції, на території Харківської області зареєстровано понад 13,1 тис. іноземних студентів (48,8% від загальної кількості іноземців, які перебувають на території області).