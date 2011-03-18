Могильов переконаний, що справу Климентьєва буде розкрито

Харків. 18 березня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ переконаний, що справу зниклого журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА буде розкрито, а причетних до злочину осіб притягнуто до кримінальної відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Верховної Ради, доповідаючи парламенту про хід розслідування справи про зникнення В.КЛИМЕНТЄВА, інших резонансних справ, пов’язаних із захистом прав журналістів.

Міністр наголосив, що «слідчі дії та оперативно-розшукові заходи у справі тривають цілодобово».

За його словами, на сьогодні залишаються дві версії.

А.МОГИЛЬОВ наголосив, що пріоритетною версією є скоєння злочину у зв’язку з виконанням В.КЛИМЕНТЬЄВИМ своїх професійних обов’язків.

Другою версією, сказав глава МВС, є викрадення журналіста та подальше вбивство особами, які мали на меті дискредитувати певних посадовців, які знаходяться на високих посадах в органах виконавчої влади Харківської області.

А.МОГИЛЬОВ наголосив, що, «незважаючи на численну критику з боку різних правозахисних та громадських організацій, політичних структур, у справі В.КЛИМЕНТЬЄВА проведено значний обсяг роботи».

Він зазначив, що, зокрема, проводилася перевірки версії щодо можливості нещасного випадку на Печенізькому водосховищі. За словами міністра, було залучено 20 водолазів, які досліджували озеро, але це не дало ніяких результатів.

Як сказав А.МОГИЛЬОВ, слідство дійшло висновку, що поява човна з речами В.КЛИМЕНТЬЄВА біля берега водосховища «є цілеспрямованою спробою направити слідство по хибному шляху».

Він додав, що «виключена можливість нещасного випадку на воді».

Також А.МОГИЛЬОВ наголосив, що сьогодні матеріали кримінальної справи налічують 45 томів.

Він підкреслив, що проводяться заходи щодо «встановлення певних фігурантів, які мають безпосереднє відношення до злочину».

«Тому у мене немає ніяких сумнівів, як і у слідчих, які ведуть цю справу, що цей злочин буде розкритий, а причетних до нього осіб буде притягнуто до кримінальної відповідальності», - наголосив А.МОГИЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, головний редактор харківської регіональної газети «Новий стиль» В.КЛИМЕНТЬЄВ зник у серпні 2010 року. Встановлено, що 11 серпня він виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» у невідомому напрямку. Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

17 серпня 2010 року міліція Харківської області повідомила, що у човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон В.КЛИМЕНТЬЕВА, однак міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що знайдений телефон не належить зниклому, його власністю є лише сім-карта.

10 березня міліція повідомила про оголошення в розшук двох підозрюваних у справі В.КЛИМЕНТЬЄВА.