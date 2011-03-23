У Харкові затримано лейтенанта за спробу доставки наркотиків зекам

Харків. 23 березня. УНІАН. У Харкові затримано старшого лейтенанта виправної колонії за спробу доставки наркотиків засудженим.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, пронести наркотичні речовини до режимної зони установи для подальшої їх передачі засудженим намагався 28-річний начальник відділення Харківської виправної колонії №43 старший лейтенант внутрішньої служби.

Начальника відділення колонії затримано. Проти старшого лейтенанта порушено кримінальну справу за ч.2 ст.15, ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання стосовно нього міри запобіжного заходу. У справі триває досудове слідство, повідомили у прес-службі.