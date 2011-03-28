Патріарх Феофіл III з Харкова відбув до Києва

Харків. 28 березня. УНІАН. Сьогодні в Києві з приватним візитом перебуватиме Блаженніший Патріарх Єрусалимський і всієї Палестини Феофіл III.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував Патріарх Феофіл III під час візиту до Харкова.

У ході зустрічі з керівниками області, громадські діячами та священнослужителями Харківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Блаженніший Патріарх зазначив, що він уперше відвідує незалежну Україну (попередній його візит до Києва відбувся у 1991 році) та на запрошення голови Інституту прав людини та протидії ксенофобії та екстремізму народного депутата Олександра ФЕЛЬДМАНА (Партія регіонів) планує 28 березня виступити в Києві на конференції «Світові релігії і громадянське суспільство - проти ненависті та екстремізму».

Феофіл III висловив надію, що наступний його візит буде вже офіційним: «Без сумніву, історично наші церкви мали багато спільного, і в майбутньому ми будемо розвивати наші добрі відносини між Україною, Києвом і Єрусалимським патріархатом. Єрусалим - основа світу. І сьогодні без сумніву ми прибули сюди як посланці миру», - сказав Феофіл ІІІ.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня Харків з приватним візитом відвідав Блаженніший Патріарх Єрусалимський і всієї Палестини Феофіл III, в ході якого він зустрівся з Митрополитом Харківським і Богодухівським (УПЦ МП) Никодимом.

На зустрічі були присутні голова ХОДА Михайло ДОБКІН, голова обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, Архієпископ Онуфрій, священнослужителі Харківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, державні та громадські діячі. Після зустрічі в Архієрейській резиденції на території Свято-Покровського монастиря Патріарх Єрусалимський вклонився православним святиням у Благовіщенському соборі міста Харкова.