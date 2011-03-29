У Лозовій через необережність матері загинула 2-місячна дитина

Харків. 29 березня. УНІАН. На Харківщині в місті Лозова через необережність 32-річної жінки загинула її двохмісячна дитина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ України.

Правоохоронці висувають дві версії події: нетвереза жінка під час годування дитини грудним молоком задушила дівчинку або дитина задихнулася вночі, бо батьки, що зловживають алкоголем, поклали її між собою на ліжко.

Працівники прокуратури проводять перевірку, під час якої буде остаточно встановлена причина смерті дитини. Наразі правоохоронці порушили кримінальну справа за ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність).