Завод Шевченка продасть зайве майно

Харків. 29 березня. УНІАН. Державне підприємство «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» 18-22 квітня 2011 р. виставить на торги незадіяне у виробництві майно вартістю близько 60 млн. грн.

Про це в інтерв`ю кореспондентові УНІАН повідомив керівник санації заводу ім. Шевченка Олександр БАЙДАЦЬКИЙ.

За його словами, загальна площа будівель і споруд, які планується виставити на торги, становить 77 тис. квадратних метрів.

О.БАЙДАЦЬКИЙ підкреслив, що на торги будуть виставлені об`єкти з повним комплектом документів, які підтверджують право власності на ці об`єкти.

«На ці торги виставлятиметься майно, яке має документи, що встановлюють право, покупець матиме на руках свідоцтво на право власності», - сказав О.БАЙДАЦЬКИЙ.

Він зазначив, що продаж незадіяного у виробництві майна підприємства входить до затвердженого плану санації заводу ім. Шевченка.