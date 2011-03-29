РПУ заявляє про відсутність держфінансування метро у Харкові до Євро-2012

Харків. 29 березня. УНІАН. У Державній програмі підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, починаючи з 2011 року, фінансування будівництва метрополітену в Харкові не передбачено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на сайті Рахункової палати України.

Колегія Рахункової палати також зазначила, що «у затвердженому урядом наприкінці 2010 року переліку пріоритетних інвестиційних проектів Дніпропетровська, Донецька, Львова, Одеси та Харкова, що потребують першочергового фінансування у 2010-2012 роках, першочергового фінансування будівництва метрополітену в Харкові не передбачено».

Таким чином, зазначають у Рахунковій палаті, закінчення будівництва ділянки Олексіївської лінії від станції «Олексіївська» до станції «Проспект Перемоги» (ступінь будівельної готовності – 7%) «наразі залишається невирішеним».

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2010 р. на урочистій церемонії відкриття нової станції метро «Олексіївська» в Харкові віце-прем’єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНИКОВ заявив, що наступна нова станція Харківського метрополітену «Проспект Перемоги» буде відкрита у травні 2012 р.

«Я гадаю, наступного разу ми зустрінемося разом 7-8 травня 2012 року на станції метро «Проспект Перемоги», - сказав Б.КОЛЕСНИКОВ.

Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС під час урочистого мітингу на відкритті станції «Олексіївська» повідомив, що Харків отримав 16 млн. грн. на будівництво наступної станції Харківського метрополітену.

Довідка УНІАН. «Проспект Перемоги» - майбутня 30-та станція Харківського метрополітену. Буде розташована на Олексіївській лінії метро, відразу за станцією «Олексіївська» і стане кінцевою цієї лінії. Біля станції розташований Олексіївський ринок, трамвайна лінія по проспекту Перемоги та розворотне коло тролейбусів.

Харківський метрополітен другий за кількістю станцій і довжині ліній в Україні. Перевозить на рік до 282 млн. пасажирів. Метрополітен введений в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Загальна довжина ліній становить близько 35,6 км. Нині харківське метро налічує 29 станцій, які розташовуються на трьох лініях: Холодногірсько-заводській, Салтівській та Олексіївській.