На Харківщині посилено радіаційний контроль

Харків. 6 квітня. УНІАН. На Харківщині у зв’язку з аварією на японській атомній електростанції «Фукусіма-1» посилено радіаційний контроль за потужністю дози гамма-випромінювання, вмістом радіонуклідів в продуктах харчування та радіаційним забрудненням товарів, які ввозяться із зони радіаційної аварії.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Харківській обласній санітарно-епідеміологічній станції, санепідустанови області тричі на день проводять дозиметричні виміри для визначення експозиційної дози гамма-випромінювання.

За період після аварії на японській АЕС перевищення значень природного радіаційного гамма-фону не зареєстровано. У досліджених атмосферних опадах техногенні радіонукліди не виявлені. Проведені дослідження вмісту радіонуклідів в харчових продуктах, тютюнових виробах, лікарській сировині не виявили перевищень допустимих гігієнічних нормативів.

Також фахівці радіологічного відділу санстанції перевірили стан радіаційної безпеки на 2 об’єктах, на одному з яких виявили порушення вимог радіаційної гігієни. За результатами перевірок складений протокол про порушення санітарних норм, підготовлено розпорядження про усунення виявлених недоліків. Від роботи з джерелами іонізуючого випромінювання у зв’язку з відсутністю медичного огляду відсторонені 3 співробітника.