Голова НСЖУ відзначив роботу управління у справах преси та інформації Харківської ОДА

Харків. 15 квітня. УНІАН. Голова Національної спілки журналістів України Ігор ЛУБЧЕНКО відзначив роботу Управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації щодо підтримки районних комунальних газет.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, свою оцінку обласному управлінню керівник НСЖУ дав під час виступу на всеукраїнському семінарі з актуальних питань інформаційної політики держави та розвитку електронних і друкованих ЗМІ, який проходить у Вінниці.

«Вперше за багато років керівництво управління опікується проблемами комунальних друкованих видань», - сказав І.ЛУБЧЕНКО.

За його словами, начальник управління Вікторія МАРЕНИЧ «постійно зустрічається з керівниками газет, добре знає про проблеми районних газетярів і допомагає їх розв’язувати».

«Питання підтримки комунальних газет вже тричі за останні дев’ять місяців розглядалося на селекторних нарадах в обласній державній адміністрації у присутності керівництва області та районів. Ефективною формою спілкування з колегами та обміну досвідом стали обласні семінари-наради для редакторів», - зазначив І.ЛУБЧЕНКО.

При цьому він запропонував присутнім на нараді керівникам управлінь у справах преси та інформації облдержадміністрацій скористатися досвідом харківських колег.