У понеділок на сході 10-15° тепла

Харків. 18 квітня. УНІАН. У понеділок синоптики прогнозують незначне підвищення температури повітря в Україні.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, утримається мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у південній частині подекуди 0-2° морозу; вдень 13-18°, на сході 10-15° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Києві та Київській області завтра опадів не очікується. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 1-6° тепла, вдень 13-18°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 15-17°.