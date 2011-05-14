Сьогодні у Харкові перекриють площу Свободи

Харків. 14 травня. УНІАН. У Харкові у зв’язку з проведенням фіналу телевізійного проекту «Майdaн’S» сьогодні з 13.00 до 22.00 площа Свободи закривається для руху транспорту.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, також рух транспорту буде закрито на ділянці від вулиці Сумської до вулиці Трінклера, а також у районі виходу станції метро «Університет» у бік саду ім. Шевченка.

Крім цього, в зазначений період забороняється паркування автотранспорту на площі та зазначених ділянках вулиці Сумської. Рух автобусних маршрутів, які проходять через площу Свободи, також змінено.

Як відомо, рішенням журі телевізійного проекту «Майdaн’S» танцювальний колектив Харкова був повернений у конкурс і візьме участь у фіналі.