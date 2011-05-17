Ярославський запросив молодь до участі у волонтерському русі УЄФА

Харків. 17 травня. УНІАН. Президент групи DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012. Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ висловив сподівання, що волонтери УЄФА під час Євро-2012 якнайкращим чином представлять Харків і Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час презентації офіційної волонтерської програми УЄФА у Харкові, яка пройшла на стадіоні «Металіст» спільно з Місцевим організаційним комітетом Турніру УЄФА Євро 2012 в Україні.

За словами О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, Харків, де проживає і навчається близько 300 тисяч студентів вищих навчальних закладів, здатний успішно провести відбір молоді для волонтерської програми Євро-2012. Він висловив упевненість, що харківські волонтери «в найкращому світлі, з любов’ю і знанням» представлять столицю Слобожанщини, як того заслуговує цей край.

Євро-2012 «став для Харкова частиною життя, я відчуваю пульс цього Турніру кожен день і кожну хвилину», сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, запрошуючи молодь включитися до волонтерського руху. Він вважає, що робота волонтерів має бути побудована так, щоб гості Євро-2012 «пам’ятали його завжди, і в них з’явилося бажання ще раз побувати у Харкові».

При цьому О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ заявив про готовність надати для розміщення і роботи волонтерів різні приміщення, зокрема і Дитячої футбольної академії ФК «Металіст».

Відповідаючи на запитання, чи використовуватиметься після Турніру набутий досвід волонтерів, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ зазначив, що ФК «Металіст» «уже деякий час працює з волонтерами, існує програма «Назустріч один одному, і, звичайно, ми будемо використовувати досвід»

Фото Ігоря ЧЕКАЧКОВА