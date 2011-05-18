У Харкові затримано бізнесмена з Охтирки

Харків. 18 травня. УНІАН. У Харкові затримано директора однієї з будівельних компаній Охтирки Сумської області за несплату 2,4 млн. грн. податків до бюджету.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби управління податкової міліції ДПА у Сумській області Наталія ШАПОВАЛ, за скоєння злочину, пов’язаного з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах, стосовно затриманого слідчим податкової міліції у лютому 2011 року було порушено кримінальну справу. Оперативники затримали 35-річного диктора компанії у Харкові поблизу будинку, де він проживав і переховувався від слідства.

Ковпаківський районний суд Сум стосовно затриманого обрав запобіжній захід – тримання під вартою. Він перебуває у слідчому ізоляторі УМВС України у Сумській області.