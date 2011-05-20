Харків увійшов до президії Асоціації міст - володарів Призу Європи

Харків. 20 травня. УНІАН. Харків одностайно прийнято до президії Асоціації міст - володарів Призу Європи.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на заступник директора Департаменту міжнародного співробітництва Марію КОЗИРЄВУ.

«Напередодні Дня Європи 5-6 травня харківська делегація вперше взяла участь у щорічному засіданні Асоціації міст - володарів Призу Європи, де наше місто одноголосно обрали до президії цієї асоціації», - сказала М.КОЗИРЄВА.

За її словами, «Харків - перше і поки єдине місто в Україні - володар Призу Європи, вищої почесної нагороди Ради Європи, що присуджується муніципалітетам за внесок у поширення ідей європейської єдності, за розвиток дружби і співпраці між народами».

Довідка УНІАН. Асоціації міст - володарів Призу Європи заснована в місті Удіне (Італія) 25 березня 1984 р. До неї на добровільних засадах входять всі міста-володарі Призу Європи (66 міст). Раз на рік в одному з міст проводять Загальні збори міст-володарів Призу Європи.