Харків відвідає посол Індонезії в Україні

Харків. 7 червня. УНІАН. Завтра Харків із робочим візитом відвідає Надзвичайний і повноважний посол Республіки Індонезія в Україні Нінінг Сунінгсіх Рохадіат.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

У ході візиту посол зустрінеться з ректором Міжнародного Слов’янського університету Наталією Раковською та проведе презентацію на тему «Розвиток демократії в Індонезії» для студентів вузу.