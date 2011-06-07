Харків відвідає посол Індонезії в Україні
18:07, 07 червня 2011Харьків
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Візит – у середу
Харків. 7 червня. УНІАН. Завтра Харків із робочим візитом відвідає Надзвичайний і повноважний посол Республіки Індонезія в Україні Нінінг Сунінгсіх Рохадіат.
Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.
У ході візиту посол зустрінеться з ректором Міжнародного Слов’янського університету Наталією Раковською та проведе презентацію на тему «Розвиток демократії в Індонезії» для студентів вузу.
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