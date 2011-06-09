У Харкові стартував Metalist Media Cup

Харків. 9 червня. УНІАН. Сьогодні у Харкові на полях Дитячої футбольної академії «Металіст» стартував міжнародний товариський турнір Metalist Media Cup, приурочений до майбутнього Євро-2012, до початку якого залишився рівно рік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», урочисте відкриття почалося з вітальних слів президента ФК «Металіст», генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012 Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО.

«Хочу привітати всіх з минулим професійним святом - Днем журналіста. Я дуже радий, що сьогодні на полях нашої прекрасної Дитячої академії розпочнеться перший турнір серед ЗМІ, який, сподіваюся, покладе початок хорошій щорічній традиції - проведенню подібного турніру в Харкові. Хочу побажати всім гарного настрою. І щоб у вас виникло бажання повернутися в наше прекрасне місто і взяяти участь у турнірі ще раз. Я хотів би, щоб у всіх були лише позитивні емоції, а ми постараємося зробити все, щоб ви себе відчували тут комфортно» - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

З привітанням також виступили генеральні консули Німеччини і Польщі Клаус ЦИЛЛІККЕНС та Ян ГРАНАТ, які прийшли уболівати за команди своїх країн.

«Пане ЯРОСЛАВСЬКИЙ, дорогі учасники! Від посольства Німеччини я хочу привітати всіх гравців тут, у Харкові. Гадаю, що це чудова ініціатива футбольного клубу «Металіст» - запрошувати журналістів і грати у футбол, знайомити гостей із цим містом напередодні Євро-2012. Так багато журналістів збирається тільки тоді, коли президент України запрошує на прес-конференцію. Всім бажаю гарного настрою і успіху», - сказав Клаус ЦИЛЛІККЕНС.

Промовляючи на відкритті турніру, Ян ГРАНАТ: «Я дуже радий, що організаторам вдалося зібрати таку кількість журналістів на цьому прекрасному стадіоні, де вже через рік відбудуться матчі чемпіонату Євро-2012. Два дні тому я з журналістами зі всієї Європи вже був тут, і наші польські журналісти дуже високо оцінили підготовку міста до Євро-2012. Хочу всім учасникам побажати хорошої гри і хороших вражень від міста Харкова».

У свою чергу, генеральний директор ФК «Металіст» Сергій ВОЛИК висловив сподівання, що турнір Metalist Media Cup стане регулярним, і буде проводитися щороку. Він подякував генеральних консулів за допомогу в організації нинішнього турніру і вручив їм сувеніри на пам`ять.

Metalist Media Cup за участю команд з України (Харків, Донецьк, Київ, Львів), Німеччини, Словаччини та Польщі буде проходити з 9 по 12 червня на полях ДФА ФК «Металіст».

У планах заходів екскурсії по об`єктах Євро-2012, широка розважальна програма.

Графік матчів:

9 червня

11:00-15:00 1 тур (4 гри)

10 червня

10:00-12:00 2 тур

13:00-15:00 3 тур

11 червня

10:00-13:00 Півфінали

12 червня

10:00-13:00 Фінальні матчі