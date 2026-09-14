КНДР відправить Росії десятки тисяч військових: в BBC пояснили, навіщо це Кіму

Зеленський заявив про підготовку до розгортання десятків тисяч військових КНДР, а експерти пояснюють, чому Кім Чен Ин готовий і надалі відправляти їх на війну.

Північна Корея може знову масштабно залучитися до війни Росії проти України. За словами президента України Володимира Зеленського, Москва готується прийняти до 50 тисяч північнокорейських військовослужбовців. Раніше оцінка була нижчою – близько 30 тисяч, пише BBC.

Перші північнокорейські підрозділи прибули до Росії наприкінці 2024 року. Їх залучили до бойових дій у Курській області, де російські війська намагалися витіснити українські сили.

За різними оцінками, у Курській операції брали участь від 11 до 14 тисяч військових КНДР. Вони зазнали значних втрат. Українська розвідка оцінює кількість загиблих приблизно у 3 тисячі, ще близько 1500 військових могли бути поранені. Аналіз меморіального комплексу в Пхеньяні, проведений ВВС, дає оцінку приблизно у 2300 загиблих.

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Попри це, Пхеньян не відмовився від військової співпраці з Москвою.

Чого навчилися північнокорейські військові

Північнокорейські військові спочатку зазнали великих втрат через незвичну для них тактику сучасної війни. Їм довелося діяти в умовах постійного використання безпілотників, артилерії та високоточної зброї.

За словами дослідника з Південної Кореї Яна Ука, північнокорейські військові поступово адаптувалися до бойових умов:

"Тепер вони знають, що таке сучасний бій".

Українські військові розповідали, що спочатку північнокорейці атакували великими групами, зазнаючи значних втрат. Водночас вони швидко змінили тактику і почали використовувати більш рухливі підрозділи.

Особливо моторошною рисою їхньої поведінки на полі бою стала готовність не потрапляти в полон. Українські військові повідомляли про випадки самогубства поранених північнокорейців, які не хотіли потрапити до рук противника.

У Пхеньяні загиблих військових офіційно називали героями, які нібито обрали самопідрив замість полону.

Навіщо Кім Чен Ин продовжує відправляти військових

Для Північної Кореї співпраця з Росією має не лише військове, а й економічне значення.

Пхеньян отримує від Москви продовольство, нафту та іноземну валюту в обмін на військову допомогу. За оцінкою південнокорейського дослідника Лім Су Хо, продаж зброї Росії та відправлення військових могли принести Північній Кореї близько 10 мільярдів доларів.

Для країни з оціненим приблизно у 30 мільярдів доларів річним ВВП це величезна сума.

Водночас Кім Чен Ин отримав ще одну важливу перевагу – реальний бойовий досвід для своїх військових. Північнокорейські солдати побачили, як ведеться сучасна війна із широким використанням безпілотників, розвідки та високоточної зброї.

Крім того, зближення з Москвою дозволяє Пхеньяну зменшувати традиційну залежність від Китаю.

"Це великий геополітичний зсув", – вважає Лім Су Хо.

Де перебувають північнокорейці зараз

За даними української розвідки, на території Росії досі можуть перебувати близько 8500 військовослужбовців КНДР. Їхні підрозділи використовуються для охорони російського кордону в Курській області.

Українська сторона заявляє, що північнокорейські бойові підрозділи наразі не були помічені на тимчасово окупованих територіях України.

Водночас Зеленський попереджав, що Північна Корея готує нові сили, а також може передати Росії додаткову балістичну зброю.

Президент України наголошував, що співпраця Москви та Пхеньяна становить небезпеку не лише для України. У липні Зеленський сказав:

"Росія допомагає Північній Кореї вивчати сучасні методи ведення війни, вдосконалювати свою зброю та отримувати реальний бойовий досвід".

Росії також потрібні нові солдати

Для Москви північнокорейські військові є способом компенсувати нестачу особового складу. За оцінками західних та українських розвідслужб, російська армія щомісяця втрачає більше військових, ніж може набрати.

Через це Росія дедалі активніше залучає іноземців. Окрім громадян КНДР, у російських підрозділах воюють або можуть воювати найманці з різних країн.

Співпраця Москви та Пхеньяна стає взаємовигідною: Росія отримує додаткових військових і зброю, а Північна Корея – гроші, ресурси, військові технології та бойовий досвід.

Експерти вважають, що ця співпраця триватиме доти, доки Кім Чен Ин вважатиме її вигідною для свого режиму.

Участь КНДР у війні проти України

Нещодавно стало відомо, що КНДР готує нове розгортання військ на території Росії. Однак наразі немає жодних ознак того, що таке розгортання відбудеться найближчим часом.

Натомість західні ЗМІ пишуть, що звʼязки Росії з Північною Кореєю, які обидві країни називають "непереможними", розвивалися з гіперзвуковою швидкістю відтоді, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, зануривши Європу у найбільшу війну за останні покоління.

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