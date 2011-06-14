Харківська облдержадміністрація продовжить вивішувати списки підприємств на «дошках ганьби»

Харків. 14 червня. УНІАН. На Харківщині продовжить практику вивішування на бігбордах сприсків підприємств, які виплачують своїм працівникам заробітну плату нижче встановленого державою мінімального рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, коментуючи появу на бігбордах нового списку «штрафників», вивішеного з 10 червня.

Він відзначив позитивну динаміку надходження до бюджету кошів після появи в області «дошок ганьби».

«Переважна більшість компаній стала платити більше. Досі, коли попередньо погоджується список, який буде вивішуватися, з’являються компанії, котрі ще до моменту появи плакатів уже змінюють ситуацію в кращий бік, - сказав М.ДОБКІН.

«У нас немає нікого, - додав він, - хто б з якихось, окрім економічних показників, міг би не потрапити до цього списку: дуг не друг, кум не кум, не платиш справжню зарплату – виси. Тому досвід – позитивний. Я не можу сказати, що він нам усі проблеми вирішив, але економічний ефект від цього існує. Я просто знаю, що деякі компанії збільшили виплату зарплати на підприємствах на 300%, хтось - на 500%, на 200%».

М.ДОБКІН зазначив, що владі за використання бігбордів платити не доводиться: «рекламні носії – соціальні, ми за них нічого не платимо».

За даними прес-служби ОДА, до переліку роботодавців, які виплачують зарплату «в конвертах», на цей раз потрапили 20 підприємств.

Як повідомляв УНІАН, вперше бігборди з переліком підприємств, які виплачують заробітну плату «в конвертах», в Харківській області з’явилися 21 березня цього року. Оновлений список був вивішений 20 травня.