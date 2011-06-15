На Харківщині внаслідок блискавки сталися 3 пожежі

Харків. 15 червня. УНІАН. За останню добу в Харківській області сталося 3 пожежі, спричинених блискавкою.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.

Найбільша пожежа виникла 14 червня в Ленінському районі Харкова на вул. Вітебській в одному з приватних будинків. Вогнем були охоплені домашні речі та будинок на площі близько 20 кв. метрів. На момент пожежі в будинку знаходилась жінка, 1927 року народження. Приїхавши на місце, рятувальники винесли її з будинку та каретою швидкої допомоги з отруєнням чадним газом її було лоправлено до 2-ї лікарні Харкова.

Також загоряння від блискавки сталися в Червонозаводському районі міста, там горіла покрівля приватного будинку на площі близько 10 кв. метрів, та в селі Лізогубівка Харківського району - там також горів приватний будинок.