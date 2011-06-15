Добкін не братиме на місце Ландсмана нового заступника

Харків. 15 червня. УНІАН. На посаду заступника голови Харківської облдержадміністрації з питань освіти і науки, яка звільнилася з переходом Вадима ЛАНДСМАНА на нову роботу, ніхто не буде призначений.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

Він зазначив, що обов`язки віце-губернатора з питань освіти і науки вже розподілені між двома іншими заступниками: три чверті обов`язків перейшли до Євгена САВІНА (питання освіти та науки), інша частина - до Ігоря ШУРМИ (справи неповнолітніх та інші напрямки, які відносяться до соціальної політики).

Раніше М.ДОБКІН повідомляв, що згідно з адміністративною реформою у голови Харківської облдержадміністрації залишиться три заступники.