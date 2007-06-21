На Харківщині засуджено двох школярів, які скоїли вбивство 80-річної жінки

Харків. 21 червня. УНІАН. Апеляційний суд Харківської області визнав винними у вбивстві 80-річної жінки , а також у скоєнні ще низки злочинів – крадіжок чужого майна, незаконного заволодіння транспортними засобами, розбійного нападу – двох підлітків з Балаклійського району віком 15 і 14 років.

Як повідомила кореспонденту УНІАН старший прокурор відділу прокуратури Харківської області Олена ШЕМАЄВА, вироком суду першого, учня 9-го класу однієї із сільських шкіл, засуджено на 10 років позбавлення волі. До його приятеля-спільника, 6-класника цієї ж школи, з огляду на те, що він на час скоєння злочинів не досяг віку притягнення до кримінальної відповідальності, вирішено застосувати примусові заходи виховного характеру і направити до професійно-технічного училища соціальної реабілітації терміном на 3 роки.

З квітня по листопад 2006 р. ці двоє неповнолітніх, старший з яких жив без батьків (опікуном була тітка), а у молодшого був вітчим (обоє характеризуються негативно за місцем навчання), скоїли низку зухвалих корисливих злочинів. Вранці, вдень і вночі вони непомітно зламували двері, вибивали вікна в оселях мешканців, за якими вони слідкували, в деяких кіосках та магазинах, де таємно викрадали продукти харчування, одяг, радіо- та побутову техніку, косметичні набори та набори інструментів, мотоцикли, гроші тощо. Всього підлітки викрали майна на десятки тисяч гривень, яке продавали, роздавали знайомим або ж залишали в лісі.

В одному населеному пункті вони вистежили на подвір’ї жінку похилого віку. Озброївшись сокирою, знайденою біля дров, та скориставшись тим, що жінка саме заходила до хати, злочинці підкралися до неї ззаду і по черзі завдали ударів обухом по голові, внаслідок яких вона померла на місці. Потім злочинці проникли до оселі, де знайшли 2050 грн., викрали їх і зникли.

Суд погодився з пропозицією державного обвинувача щодо міри покарання підсудним, повідомила О.ШЕМАЄВА.