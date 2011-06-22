На Харківщині до зими готові 30% житлових будинків

Харків. 22 червня. УНІАН. У Харківській області до осінньо-зимового періоду 2011-2012 рр. підготовлено майже 30% житлових будинків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це в ході обласної селекторної наради сказав заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства і розвитку інфраструктури Сергій ЧЕРНЯК.

За його словами, станом на 15 червня до осінньо-зимового періоду 2011-2012 років в області підготовлено 4473 житлові будинки з 15026 (29,8%), зокрема комунальної власності - 4112 будинків з 13123 (31,3 %).

У житловому фонді комунальної власності виконаний ремонт 431 покрівлі із запланованих 1263 покрівель (34,1% плану). Виконаний ремонт (заміна) 2046 опалювальних систем із 6164 запланованих (33,2%), відремонтовано 2407 опалювальних печей з 7211 (33,4%). Промито 243 одиниць опалювальних систем з 1263 (19,2 %). Відремонтовано 890 систем гарячого водопостачання з 2711 (32,8%) і 2513 систем холодного водопостачання з 7634 (32,9%). Виконаний ремонт 1847 електрощитових з 6400 (28,9%)

С.ЧЕРНЯК підкреслив, що станом на 15 червня незадовільно ведеться підготовка житлового фонду до опалювального сезону в Купянському районі, де рівень підготовки становив 0%. Нижче за середньобластний рівень готовності житлового фонду до роботи в осінньо-зимовому періоді 2011-2012 рр. підготовлені Краснокутський (11,8%), Коломацький (12,5%), Двурічанський (16,2%), Кегичівський (19,7%), Ізюмський (20,0%), Вовчанський (22,4%), Балаклійський (24,8%), Великобурлуцький (25,4%), Золочівський (25,7%), Зачепилівський (25,8%), Шевченківський (26,7), Лозівський (26,8%), Валківський (27,6%), Зміївський (28,7%) райони області, а також міста Чугуїв (13,6%), Люботин (14,7%) і Купянськ (22,8%).

С.ЧЕРНЯК повідомив, що на комплексну підготовку житлового фонду до осінньо-зимового періоду 2011-2012 рр. передбачено понад 58 млн. грн. Станом на 15 червня фактично використано майже 8 млн. грн. (13,6% плану).