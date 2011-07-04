У Вовчанську під час «пінного шоу» струмом убило дівчину

Харків. 4 липня. УНІАН. У Вовчанську на танцювальному майданчику одного з місцевих кафе під час нічного «Пінного шоу» внаслідок ураження електричним струмом загинула 17-річна дівчина.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, трагедія сталася опівночі 3 липня.

Постраждалу терміново доправили до центральної районної лікарні, однак врятувати життя дівчині не вдалося. За висновками лікарів, смерть була миттєвою.

За попередніми висновками слідства, під час шоу піна потрапила на сцену, де знаходилися дроти від електроапаратури та електропроводка. Це призвело до замикання, внаслідок чого електричним струмом уразило дівчину, яка танцювала на цементній підлозі босоніж.

З місця події правоохоронці вилучили радіоапаратуру, електрообладнання для проведення нічного шоу, зразки піни, взуття потерпілої, рекламне оголошення про проведення «Пінного шоу».

На місці події проводять дослідження інспектори енергонагляду. Слідчі Вовчанського райвідділу міліції встановлюють обставини трагедії.